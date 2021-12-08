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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Şizofren aşçı, 4 aydır kontrole gitmemiş

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Şizofren aşçı, 4 aydır kontrole gitmemiş
Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), tarafından yurdun yemekhanesinde başı satırla kesilerek öldürülen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) cenazesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni babası Halil Tuğrul tarafından memleketi Kahramanmaraş'a götürülerek, toprağa verildi. Sessiz, sakin ve derslerinde başarılı bir öğrenci olan Tuğrul'un, kaldığı yurda yakın bir restoranda çalışarak okul harçlığını çıkardığı da öğrenildi. Antalya Valiliği ise 21 yıldır aşçı olarak çalışan zanlı İhsan Güney'in, 3 ay önce yurtta işe başladığını, 1.5 yıl önce şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı konulduğunu ve 4 aydır, aylık kontrollerini yaptırmadığını açıkladı.

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Şizofren aşçı, 4 aydır kontrole gitmemiş
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