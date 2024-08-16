Skolyozu yendi, doktoruna kemanıyla konser verdi

Denizli'de 6 yıl önce annesinin duş aldırdığı 12 yaşındaki Perihan Türkyılmaz'ın vücut geometrisinde bir anormallik fark eden baba İsmail Türkyılmaz, hemen bir doktora başvurdu. Perihan'ı muayene eden doktor, aileye sorunun skolyoz hastalığı olduğunu, zaman kaybetmeden tedaviye başlanmasını önerdi. Adana'ya gelen aile kızlarını muayene için Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş'a götürdü. Burada tekrar muayene edilen küçük kızın skolyoz teşhisi teyit edilerek uzun sürecek bir tedavi süreci başladı. Prof. Dr. Çeliktaş, küçük Perihan'ın tedavisine ilk adımda korse yöntemi ile başlayarak hastalığın ilerlemesini durdurmayı hedefledi. Bunda başarılı olan Prof. Dr. Çeliktaş, 2021'de Perihan'ın yaşının küçük olmasından dolayı boyunun uzama potansiyelini göz önüne alarak onu küçük yaş grubundaki çocuklara uygulanan ROD sistemi (Uzayan Manyetik Çubuk Sistemi) ile ameliyat etmeye karar verdi.Bu arada geçen zaman içerisinde Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı'nda keman üzerine eğitimine başlayarak okulunu başarı ile sürdüren Perihan Türkyılmaz aynı zamanda doktoru Prof. Dr. Çeliktaş ile beraber skolyoz hastalığıyla olan mücadelesine de devam etti. 2021'deki ameliyatın ardından periyodik kontroller ile hastasını takip eden Prof. Dr. Çeliktaş, geçen haziranda ise son kez ameliyat kararı aldı. Bu ameliyattan 2 ay sonra tamamen sağlığına kavuşan 12 yaşındaki Perihan Türkyılmaz doktorundan aldığı güzel haberin ardından sevinçten gözyaşına boğuldu. Aile Prof. Dr. Çeliktaş'a teşekkür ederken Perihan Türkyılmaz da kemanı ile orada bulunanlara mini bir konser verdi.