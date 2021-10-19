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Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:17

Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu

DHA
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu

Antalya'da, kurallar gereği bir kişinin kullandığı elektrikli skutere aynı anda binen 4 genç, tramvay yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gençlerden biri görüntü çeken kişiye, "Selam olsun" diyerek el salladı.

Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli skuterler, turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor. Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda skutere aynı adan 4 kişi bindi. Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği skuter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Skuterdekilerden biri "Selam olsun" diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin "Düşeceksiniz, düşeceksiniz" sözleri kameraya kayıtlarına yansıdı.

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Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu
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