SMA değil Miran kazandı

İzmir'de yaşayan ve (SMA) Tip 1 tanısı konulan 1.5 yaşındaki Abbas Miran İbiş'in yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Küçük bebeğin yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken para toplandı.

KARANLIKTAN ÇIKARDIK

Çok mutlu olduklarını ifade eden İbiş ailesi, "Sığınacak bir Rabb'imiz, bir de korkularımız vardı. Önce bir kişi duydu sesimizi, sonra birkaç kişi, daha sonra ise milyonlarca kalpte bulduk kendimizi. Birlikte inandık, yüreklendik ve başardık. Bir ömür şükredeceğimiz düşlerimiz bugün gerçek oldu. Önce Rabb'imiz, sonra herkesin desteğiyle Abbas Miran'ımızı karanlıktan çıkardık" dedi.