SMA hastası Mehmet artık okuluna rahatça gidebilecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz'da yaşayan ve okula tek başına gitmek isteyen 11 yaşındaki SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez'in isteğini yerine getirdi.HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, il genelinde devam eden yol çalışmaları kapsamında Arsuz Arpaderesi Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez'in okuluna giden yolda asfalt serimi gerçekleştirdi. 8 yıldır başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kuruma başvuru yapılmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmayan ve kullanılamaz halde olan yol, ekipler tarafından süratle asfaltlanarak minik Mehmet'in tekerlekli sandalyesiyle okula rahatlıkla gidip gelmesi sağlandı.Tekerlekli sandalyeyle okula gidip geldiği için yolun bozuk olmasından dolayı ciddi sıkıntılar çeken Dönmez ve ailesi, Başkan Mehmet Öntürk'ün talimatıyla asfaltlanan yol için teşekkür etti.