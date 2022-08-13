SMA’lı bebeğe, erken teşhis umut oldu

İSTANBUL'DA yaşayan Fatma ve Fikret Bardak ailesinin daha önce dünyaya gelen 2 çocukları SMA hastalığı nedeni ile yaşamını yitirdi. Çiftin geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Meryem Bardak isimli çocukları ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün yenidoğan tarama testleri sonucunda SMA hastası olduğu tespit edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisine başlanan Meryem bebeğe erken teşhis umut oldu. Konu ile ilgili konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. İhsan Kafadar, erken teşhis yöntemi sayesinde hastalara müdahale sürecinin çok daha hızlı olduğunu kaydederek, "Son 9 aydır dünyada yenidoğan tarama testleri kapsamında SMA hastalığına erken teşhis konulabiliyor ve bunu yapan ülkelerden bir tanesi de biziz. SMA'da ne kadar erken tanı koyup tedaviye başlanırsa yani SMA'lı çocuğumuzda gevşeklik, solunum güçlüğü gibi klinik semptomlar olmadan tedaviye başlanırsa hastamızın ilerleyen süreçte normal veya normale yakın bir yaşam sürmesi olası oluyor. Yeni doğan taramaları bize bu şansı vermiş oldu ve biz hastanemizde arka arkaya 2 tane 15 günlük çocuğumuza bu tedaviyi uyguluyoruz. Şu anda tedavisini yaptığımız hastamız daha önce ailesinde 2 çocuğunu SMA hastalığı nedeniyle kaybetmiş bir aile. Hastamıza hastanemizde erkenden tedavisine başlamamız nedeniyle umudumuz ve beklentimiz bu çocuğumuzun normal bir yaşam sürmesidir" dedi.