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Giriş Tarihi: 29.3.2023

SMA’lı Çınar Ege yardım bekliyor

SMA’lı Çınar Ege yardım bekliyor
İstanbul Zeytinburnu'nda oturan ve Melek Altınışık Portakal ve Orhan Portakal'ın ilk çocukları Çınar Ege Portakal'a doğumundan 7 gün sonra SMA-TİP 1 hastası teşhisi konuldu. 5 aylık Çınar Ege Portakal'ın ilk tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Çınar Ege'nin Dubai'deki hastanede tedavi olabilmesi için 1 milyon 819 bin dolara anlaşma yapıldı. Çınar Ege'nin tedavisi için yardım eli beklerken İstanbul Valiliği'nden yardım toplama izni alınarak yardım toplanmaya başlandı. Dünyanın en pahalı hastalığı olan SMA tip 1'e yakalanan 5 aylık evlatlarının zamanla yarıştığını ve bir an önce yurt dışında tedavi olması gerektiğini belirten baba Orhan Portakal ve anne Melek Altınışık Portakal, "SMATİP 1 ölümcül kas hastalığı. Ne yazık ki oğlumuza bu hastalığın teşhisi konuldu. 5 aylık evladımız zamanla yarışıyor. Valilik izniyle bugüne kadar tedavi ücretinin yüzde 46'sını toplayabildik. Geri kalanının toplanarak bebeğimizin sağlığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

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SMA’lı Çınar Ege yardım bekliyor
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