Snowboard kazası geçiren Rus sporcu Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Rusya'nın Başkenti Moskova'dan yılbaşı için Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Rus Sporcu Mariia Bobrikova, Snowboard yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yerde hareketsiz kalan sporcu için arkadaşları kayak merkezinde bulunan 112 Acil Servis istasyonundan yardım istedi.

Ameliyatı başarılı geçen Rus sporcu şehir hastanesinden övgüyle bahsetti | Video

Kar paletli araçlarla Mariia Bobrikova'nın bulunduğu bölgeye giden sağlık ekibi, genç sporcuyu ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

BAŞARILI GEÇEN AMELİYATLA YENİDEN YÜRÜDÜ

Düşme sırasında omurgasında patlama şeklinde kırık meydana gelen Mariia Bobrikova, acil serviste gerçekleştirilen tetkiklerin ardından Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı. Bacaklarında hissizlik ve güç kaybı bulunan Mariia Bobrikova, Beyin Cerrahi Uzmanı Nimetullah Alper Durmuş ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Rus sporcunun sağlığına yeniden kavuştuğunu belirten Beyin Cerrahi Uzmanı Nimetullah Alper Durmuş; "Hastamız Rusya'dan tatil için geldiği Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirdiği bir kaza sonrası acil servise getirildi. Hastamızın his kaybı ve güçsüzlük şikayetleri vardı. Yaptığımız tetkiklerde 1. omurgasında patlama şeklinde bir kırık ve bası mevcuttu. Hastamızı gece ameliyata aldık. Başarılı bir operasyon oldu. Omurilik üzerindeki basıyı kaldırıp baskıyı yapan kemiği de yerine oturttuk. Hastamız artık eski haline döndü. Hastamızı erken dönemde mobilize ettik ve kuvvet kazanımı oldu. Ayağa kaldırıp yürüttük. Beyin cerrahi bir ekip işi. Hastamızın ilk gelişinden ameliyat halindeki süreci, servisteki takip ve tedavisi, gerek ameliyat ekibi, gerek beyin cerrahi hemşireleri özverili ve ekip ruhu içerisinde çalıştı" diye konuştu.

"ŞEHİR HASTANESİNE MİNNETTARIM"

Kayseri'ye Moskova'dan yeni yılı kutlamak ve kayak yapmak için geldiğini söyleyen Mariia Bobrikova ise "Yeni yıla Erciyes'te girmek için Rusya'dan geldim. Aynı zamanda kayak ve Snowboard yapmak için geldim. Fakat Snowboard yaptığım sırada bir şeyler ters gitti ve kaza geçirdim. Beni ilk yardım ekibi Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada benimle çok iyi ilgilendiler. Ameliyatım başarılı geçti ve her geçen gün daha iyi hissediyorum ve yürüyebiliyorum. Hastane çalışanlarıma minnettarım. Özellikle doktoruma çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi tedavi ettiler" diye konuştu.