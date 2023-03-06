Soba yardımına maçlı teşekkür

İSTANBUL Küçükçekmece'deki Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, asrın felaketinde mağdur olan depremzedeler için odun ve kömür sobaları imal etti. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği polisleri de 561 odun ve kömür sobasını Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki depremzedelere ulaştırdı. Polis sobaların yapımında emeği geçen 100 öğrenci ve 10 öğretmeni, teşekkür mahiyetinde Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftası'nda İstanbul'daki Vodafone Park Stadı'nda oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçına götürdü. Polisler, öğretmenler ve öğrenciler, maçı izledikleri Vodafone Park Kuzey Tribünü'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü imzalı ve "Maç 90 dakika kardeşlik bir ömür" yazılı pankart açtı. Öğrenciler ilk kez geldiklerleri maçı hayatları boyunca unutamayacaklarını ifade ederek İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekibine teşekkür etti.