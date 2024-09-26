SOCAR Türkiye, Iğdır Futbol Kulübü’nün forma sponsoru oldu

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Futbol Kulübü Başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, kulüp yöneticileri ve Iğdır FK futbolcuları katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre Iğdır Futbol Kulübü tüm resmi maçlarına formasında SOCAR logosunu taşıyacak. Bir yandan SOCAR Türkiye temsilciliği, bu sponsorluk anlaşmasıyla sporun birleştirici gücüne enerji katmaya devam ederken, aynı zamanda da Türkiye'nin batısından doğusuna futbolun enerjisini taşıma görevini yerine getirdi.

Iğdır Futbol Kulübü'nü desteklemenin gururunu yaşadıklarını belirten SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, "SOCAR Türkiye olarak, ülkemizde hayata geçirdiğimiz ekonomik yatırımları, toplumsal kalkınma projeleri ve spora verdiğimiz desteklerle taçlandırıyoruz. Bu anlamda Iğdır'ın Futbol Kulübü'nü desteklemek bizim için büyük mutluluk. Bu iş birliğimizin Iğdır'a ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyor; Iğdır Futbol Kulübü'ne bu sezonki mücadelesinde başarılar temenni ediyorum" dedi.

Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Milletvekili Cantürk Alagöz ise, "Kardeş ülke Azerbaycan'ın en büyük enerji şirketi ve Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin kulübümüze destek vermesinden büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu değerli anlaşma için SOCAR Türkiye'ye teşekkür ediyor, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.