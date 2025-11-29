Haberler Yaşam Haberleri Şoförün tecrübesi facianın önüne geçti: Şarampole düşen araçta hava yastıkları açılmadı!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 15:48

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole düşen araçta hava yastıkları açılmadı. Şoförün soğukkanlı ve tecrübeli davranışı sayesinde kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Sürücü Sedat Tutkun, yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Berat Tutkun ile seyir halindeyken, kaygan ve bozuk satıhlı yolda aracın kontrolünü kaybetti. Şarampole düşen araçta maddi hasar meydana gelirken, hava yastıklarının devreye girmemesi dikkat çekti.

'BÜYÜK BİR ŞANS'

Kazanın ardından sürücü ve yolcu Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak kaza ile ilgili rapor tuttu. Uzmanlar, hava yastığının açılmamasına rağmen can kaybı yaşanmamasını "büyük bir şans" olarak değerlendirdi.

