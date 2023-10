Soğuk algınlığı beyinde pıhtıya neden olabilir

Kuzey Karolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, soğuk algınlığının beyinde kan pıhtılarına neden olabileceğini ortaya koydu. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, Dr. Stephan Moll ve Dr. Jacquelyn Baskin tarafından yürütülen araştırmada influenzaya neden olan solunum yolu virüsü adenovirüs enfeksiyonunun, nadir görülen bir kan pıhtılaşma bozukluğuna da sebep olabileceği tespit edildi. The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışma, bu duruma yol açan trombosit düşüklüğünün anti-trombosit faktör 4'ün (anti-PF4) bozulmasından kaynaklandığını bildirdi. Araştırmacılar, hangi virüslerin kandaki bu bozukluğa neden olabileceğini ve bu durumun neden yalnızca soğuk algınlığının nadir faktörlerinde ortaya çıktığını araştırıyor.