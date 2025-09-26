Soğuk Savaş programı hakkında iddianame: Sunucu Boğaç Soydemir ile Enes Akagündüz için 4.5 yıl hapsi istendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştı.