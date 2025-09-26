Haberler Yaşam Haberleri Soğuk Savaş programı hakkında iddianame: Sunucu Boğaç Soydemir ile Enes Akagündüz için 4.5 yıl hapsi istendi!
Giriş Tarihi: 26.9.2025 13:35 Son Güncelleme: 26.9.2025 13:43

Soğuk Savaş programı hakkında iddianame: Sunucu Boğaç Soydemir ile Enes Akagündüz için 4.5 yıl hapsi istendi!

YouTube'de yayınlanan 'Soğuk Savaş' programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soydemir ve Akgündüz’ün “Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDILAR

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar 23 Eylül günü tutuklanmıştı.

4.5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturma jet hızıyla tamamlandı. Soydemir ve Akgündüz'ün "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

