Haberler Yaşam Haberleri Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akagündüz’e gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 22.9.2025 21:43

Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akagündüz’e gözaltı kararı

YouTube'de yayınlanan Soğuk Savaş programı sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akagündüz’e gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İKİ İSME GÖZALTI KARARI

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akagündüz’e gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz