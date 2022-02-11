Soğuk su boşanma nedeni sayıldı

Boşanma davası sürecinde 26 yıllık eşine soğuk su gönderen koca, ağır kusurlu bulunarak 55 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkûm edildi
İstanbul'da yaşayan 26 yıllık evli H.A. (53) karısı N.A. (51) ile karşılıklı boşanmaya karar verdi. H.A., Anadolu Adliyesi'ne verdiği boşanma dilekçesinde karısının aşırı kıskanç olduğunu, uzun yıllardır aralarında duygu ve düşünce birliğinin sağlanamadığını öne sürdü. Eşi N.A. ise kocasının sadakatsiz davranışlarına rağmen çocuğu için katlandığını, eşinin kendisine ve çocuğuna karşı ilgisiz, sevgisiz davrandığını, evlilikleri boyunca kendisine psikolojik, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti. Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi dosyayı karara bağladı. Kararda, çiftin sık sık tartıştıkları, kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin geçimi ile ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikler ile eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği ve H.A.'nın karısı N.A.'ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan bu olaylarda adamın ağır kusurlu olduğunu vurgulayan mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi.