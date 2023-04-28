Soğutma çalışması sürüyor

İstanbul Küçükçekmece'de AKİT Medya Grubu'nun da bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın gece saatlerinde söndürüldü. Büyük bir kısmı yanan binada itfaiye ekiplerinin soğutma ve köpükleme çalışması tüm gün sürdü. Yan sokaklardan da binaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yorgun düşerken yoğun dumandan etkilenerek fenalaşan bir vatandaş hastaneye sevk edildi. Komşu binada yaşayan Tufan Tunç (42), "Yangının ilk çıktığı anda çocuklarımı aldım, dışarı kaçtım. Önce söndürülmüştü, sonra yeniden alevlendi, patlama oldu ve evimin çatısına sıçradı. Çatım yandı. Evimin durumunu bilmiyorum" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Akit Medya Grubu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.