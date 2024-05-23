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Giriş Tarihi: 23.5.2024 16:02 Son Güncelleme: 23.5.2024 16:05

Söğüt’ü dolu vurdu

Bilecik Söğüt’te yağan fındık büyüklüğündeki dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar ve bahçelerde ekili ürünler zarar gördü. Çaltı Ovası’nda yağışın etkili olduğu ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ali OKTAY Ali OKTAY
Söğüt’ü dolu vurdu

Meteoroloji yetkililerinin iki günden önceden uyardığı Bilecik'te dün öğle namazı sırasında başlayan şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Önce sağanak halinde başlayan yağmurun ardından aniden dolu yağmaya başladı.

Aralıksız 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle bazı araçlar hasar gördü. Dolu nedeniyle evlerin bahçeleri beyaza büründü. Mahsuller zarar gördü. Bu arada Söğüt cadde ve sokaklarından adeta sel aktı.

Yağışın Orta Sakarya Vadisi'nde (Çaltı Ovası) de etkili olduğu ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Söğüt’ü dolu vurdu
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