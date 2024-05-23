Söğüt’ü dolu vurdu

Meteoroloji yetkililerinin iki günden önceden uyardığı Bilecik'te dün öğle namazı sırasında başlayan şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Önce sağanak halinde başlayan yağmurun ardından aniden dolu yağmaya başladı.

Aralıksız 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle bazı araçlar hasar gördü. Dolu nedeniyle evlerin bahçeleri beyaza büründü. Mahsuller zarar gördü. Bu arada Söğüt cadde ve sokaklarından adeta sel aktı.

Yağışın Orta Sakarya Vadisi'nde (Çaltı Ovası) de etkili olduğu ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.