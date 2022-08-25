Sokak hayvanları için modern merkez

Balıkesır'ın İvrindi ilçesinde 2017'de açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar binlerce sokak hayvanına hizmet verildi. Büyükşehir Belediyesince Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da katkılarıyla sokak hayvanları için 5 milyon lira yatırımla kurulan 20 bin 500 metrekarelik modern tesis, şimdiye kadar 30 bine yakın sokak hayvanına ev sahipliği yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı tesiste ameliyathane, röntgen ve diğer tıbbi cihazlar da bulunuyor. Tesisten binlerce hayvan sahiplendirildi. Ziyarete açık olan ve çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için etkinliklerin gerçekleştirildiği merkezde 9 veteriner hekim, 6 tekniker, 1 radyoloji teknikeri ve 20 diğer personel olmak üzere 36 kişi görev yapıyor. Çoğunlukla köpeklerin bulunduğu tesisin sakinlerinin günlük bakımları, temizlikleri ve tedavileri aksatılmadan özenle gerçekleştiriliyor. Uzman veterinerler, kedi, köpek, baykuş, bukalemun gibi farklı türlerdeki birçok hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Biz sokak hayvanlarımızı tamamen sahiplenen bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri koordinasyonu yaşıyoruz. Burada sokaktaki hayvanlarımızın zor şartlarda beslenmesinden tutun hayvanseverlerimizle beraber onlara mama takviyesi yapıyoruz. Barınağımızda veteriner hekimlerimizle başta küpeleme, hırçın olan hayvanları dinlendirme, ehlileştirme hizmetini veriyoruz. Hayvan barınağımız için çokça paydaşımız var. Bunlardan biri gönüllülerimiz. Başka bir uygulamamız da yemek işi yapan firmaların kazandan dökülmeden artan yemeklerini kompost haline getirdiğimiz yiyeceklerle hayvanlarımızı besliyoruz. Böylece israfı engellediğimiz gibi hayvanların da sağlıklı beslemesini sağlıyoruz."