Haberler Yaşam Haberleri Sokak hayvanları için modern merkez
Giriş Tarihi: 26.8.2022

Sokak hayvanları için modern merkez

Sokak hayvanları için modern merkez
Balıkesır'ın İvrindi ilçesinde 2017'de açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar binlerce sokak hayvanına hizmet verildi. Büyükşehir Belediyesince Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da katkılarıyla sokak hayvanları için 5 milyon lira yatırımla kurulan 20 bin 500 metrekarelik modern tesis, şimdiye kadar 30 bine yakın sokak hayvanına ev sahipliği yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı tesiste ameliyathane, röntgen ve diğer tıbbi cihazlar da bulunuyor. Tesisten binlerce hayvan sahiplendirildi. Ziyarete açık olan ve çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için etkinliklerin gerçekleştirildiği merkezde 9 veteriner hekim, 6 tekniker, 1 radyoloji teknikeri ve 20 diğer personel olmak üzere 36 kişi görev yapıyor. Çoğunlukla köpeklerin bulunduğu tesisin sakinlerinin günlük bakımları, temizlikleri ve tedavileri aksatılmadan özenle gerçekleştiriliyor. Uzman veterinerler, kedi, köpek, baykuş, bukalemun gibi farklı türlerdeki birçok hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Biz sokak hayvanlarımızı tamamen sahiplenen bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri koordinasyonu yaşıyoruz. Burada sokaktaki hayvanlarımızın zor şartlarda beslenmesinden tutun hayvanseverlerimizle beraber onlara mama takviyesi yapıyoruz. Barınağımızda veteriner hekimlerimizle başta küpeleme, hırçın olan hayvanları dinlendirme, ehlileştirme hizmetini veriyoruz. Hayvan barınağımız için çokça paydaşımız var. Bunlardan biri gönüllülerimiz. Başka bir uygulamamız da yemek işi yapan firmaların kazandan dökülmeden artan yemeklerini kompost haline getirdiğimiz yiyeceklerle hayvanlarımızı besliyoruz. Böylece israfı engellediğimiz gibi hayvanların da sağlıklı beslemesini sağlıyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle || Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - FULL HD
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. bölüm full izle || Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle kesintisiz tek parça - FULL HD
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak hayvanları için modern merkez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA