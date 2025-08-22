Sokak hayvanlarına modern hizmet

Nevşehir Valiliği himayelerinde, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği bünyesinde sahipsiz sokak hayvanları için 106 bin metrekarelik modern bir hayvan bakımevi kuruldu. Nevşehir Valisi Ali Fidan, tesiste yaptığı incelemeler sırasında yetkililerden bilgi aldı. Bakımevinin, sahipsiz sokak hayvanlarına sağlıklı ve güvenli yaşam alanı sunmak amacıyla inşa edildiğini belirten Vali Fidan, burada hayvanların düzenli beslenme ve veterinerlik hizmetlerinden faydalanacağını vurguladı. Vali Fidan, vatandaşların güvenliği, kamu düzeni ve çevre sağlığının korunması için denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini ifade ederek, "Sürece ilişkin ihmallere müsamaha gösterilmeyecek, gerekli görülen durumlarda yasal müeyyideler uygulanacaktır" dedi. Özverili çalışmalarından dolayı il özel idaresine, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, görev yapan personel ve gönüllülere teşekkür eden Vali Fidan, vatandaşlardan da mahallelerinde gördükleri sahipsiz hayvanları ilgili yerel yönetim birimlerine bildirmelerini rica etti.