Sokak köpekleri bu hale getirdi

Adana'nın Seyhan İlçesindeki Meydan Mahallesi'nde yaşayan, 5 yaşındaki Suriye uyruklu Abbas Casim, 5 Temmuz günü arkadaşlarıyla sokakta oyun oynarken, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ilk olarak bacağından ısırdığı Abbas Casim, yere yığıldı. Arkadaşları ise ailesine haber vermek için eve koştu. Bu sırada gelen 5 başıboş köpek, diğer köpekle birlikte yerde yatan çocuğa saldırdı.Koşarak olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları, köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Casim, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada ilk müdahalesi yapılan minik Abbas, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri seviye tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğun 3 günlük tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan, saldırıya uğrayan 5 yaşındaki Abbas Casim'in kıyafetlerinin, hala saldırıya uğradığı noktada bulunması ise dikkat çekti.Yaşadıkları dehşeti anlatan 6 çocuk babası Hasan Casim, (29) "Köpekler oğlumu adeta parçalamış. Bulduğumda durumu çok kötüydü. Buralarda çok fazla başıboş köpek var. Diğer çocuklarımda korkuyor. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum" dedi.