Sokak köpeklerinin ısırdığı çocuk ağır yaralandı

Ankara'da 13 yaşındaki Alperen Tekyürek, ailesine ait mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Alperen, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle ölümden döndü. Ankara'nın Çubuk ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde mandıraya gitmek için yola çıkan Alperen Tekyürek, sokak köpeklerinin hedefi oldu. Çığlıklarına koşan bir vatandaş sayesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan Alperen, sırtından ve kolundan ciddi şekilde yaralandı. Tekyürek, ilk olarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alperen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölge halkı, sokak köpeklerinin saldırgan tavırları nedeniyle büyük endişe duyduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Sürü halinde dolaşan ve tehlike yaratan köpeklerin kontrol altına alınmasını isteyen vatandaşlar, "Çocuklarımız sokağa çıkamaz hale geldi. Önlem alınmazsa daha büyük facialar yaşanabilir" dedi.