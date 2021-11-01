Sokak ortasında dövüp bıçakladı

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde yaşayan E.K., tartıştığı karısını cadde ortasında dövüp, bıçakladı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay şöyle yaşandı: E.K., Cengiz Topel Caddesi
'nde tartıştığı karısı G.K.'yi tekme- tokat dövdü ve bıçakladı. Çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde gelen ekipler tarafından E.K. olay yerinde gözaltına alındı. Talihsiz kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polisteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi
'ne sevk edilen E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.K.'nin ise sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.