Sokak ortasında silahla vurdu

Bursa'da İlyas D., bir süredir takip ettiği husumetlisi Erdal Gündüz'ü (35) sokak ortasında uzun namlulu silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçarken polislere de ateş açan saldırgan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre İlyas D., bir süredir takip ettiği husumetlisi Erdal Gündüz'e sokak ortasında uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Erdal Gündüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan saldırgan, kendisine müdahale etmek isteyen trafik ekiplerine de ateş açarak ortadan kayboldu. Zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan İlyas D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.