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Giriş Tarihi: 29.9.2023 12:51

Sokak ortasında sırtından vuruldu! Berber Furkan Şahin'in korkunç ölümü...

Antalya’da berber Furkan Şahin tıraş ettiği son müşterisini otomobiliyle evine bıraktığı sırada saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerce sırtından vurulan Furkan Şahin, kurtarılamadı.

DHA
Sokak ortasında sırtından vuruldu! Berber Furkan Şahin’in korkunç ölümü...

Korkunç cinayet, gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde meydana geldi.

Berber Furkan Şahin, son müşterisini tıraş ettikten sonra evine bırakmak için otomobiliyle yola çıktı. Şahin, Yeşilbahçe Mahallesi'nde müşterisini bıraktığı sırada bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı.

Tabancadan çıkan mermilerden biri Şahin'in sırtına isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Furkan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Furkan Şahin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sokak ortasında sırtından vuruldu! Berber Furkan Şahin'in korkunç ölümü...
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