Sokak ortasında sırtından vuruldu! Berber Furkan Şahin’in korkunç ölümü...

Tabancadan çıkan mermilerden biri Şahin'in sırtına isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Furkan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Furkan Şahin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.