Soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi öğretmenleri kurtardı

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, üzücü bir olayın yaşandığını ancak öğretmenlerin doğru müdahalesiyle öğrencinin hayata döndüğünü belirtti.

Geçen yıldan bu yana öğretmenlerin büyük kısmına ilk yardım eğitimi verdiklerini aktaran Korkmaz, "Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Zamanında ve doğru bir müdahalede bulunmuşlar. Bu çok önemli. Doğru müdahale, doğru yöntem ve işin tekniğini bilmek çocuğu bir kez daha hayata bağladı. Bu tür olaylarda zamanla yarışılıyor. Öğrencimizin kurtulmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.