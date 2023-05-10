Soma’da maden ocağında toprak kaymıştı: 3 işçiden 2’si taburcu oldu

Soma'nın Sarıkaya Mahallesi yakınlarındaki özel bir linyit ocağı sahasında dün saat 21.00 sıralarında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Sahada çalışan 4 işçi, tonlarca ağırlığındaki toprak yığınının altında kaldı. Mehmet Seren (30), Uğur Topbaş (33) ve Mehmet Arslan (53), diğer işçiler tarafından iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarla çıkarıldı. Feyiz Acar'a ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ocağa gelen ekiplerin çalışmasıyla Acar, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Feyiz Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçiler Mehmet Seren ve Uğur Topbaş bu sabah taburcu oldu. Tedavisi devam eden Mehmet Arslan'ın ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Öte yandan, Feyiz Acar'ın memleketi Muş'ta toprağa verileceği öğrenildi.