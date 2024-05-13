Soma’daki maden şehitleri facianın 10. yılında anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, olayın 10. yılında anıldı. "Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın 10. yılında şehit madencilerin yakınları, dün sabah saatlerinde Soma Madenci Şehitliği'ne gelerek kabirlerin başından Kuran-ı Kerim okudu. Acıları ilk günkü gibi taze olan aileler dua ederken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve Türk-İş temsilcileri de şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakıp dua etti.