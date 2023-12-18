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Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:37 Son Güncelleme: 18.12.2023 16:40

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ikinci kez kusurlu çıktı

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. İki çocuk babası kuryeyi hayattan kopardı. Kazaya ilişkin ikinci rapor geldi. Raporda, araç sürücüsü kusurlu çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ikinci kez kusurlu çıktı

Korkunç kaza İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde yaşandı. 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.

KURYENİN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazırlanan bilirkişi raporunda araç sürücüsünün kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkardı.

Ancak 2 Aralık'ta şüphelinin ülkeden çıkış yaptığı tespit edildi. Kurye Göçer'in eşi Öznur Göçer savcılığı iki farklı soruşturma kapsamında ifade vererek araç sürücüsü, kaza raporunu hazırlayan polislerden şikayetçi oldu.

ATK RAPORUNDA DA KUSURLU ÇIKTI

Bilirkişi raporu Adli Tıp Kurumu'nda gönderilmişti. Soruşturma dosyasına Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan kusur raporu geldi. Rapora göre, Mohamud 'asli derecede', Göçer ise 'tali derecede' kusurlu olduğu yer aldı.

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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ikinci kez kusurlu çıktı
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