Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ikinci kez kusurlu çıktı

Ancak 2 Aralık'ta şüphelinin ülkeden çıkış yaptığı tespit edildi. Kurye Göçer'in eşi Öznur Göçer savcılığı iki farklı soruşturma kapsamında ifade vererek araç sürücüsü, kaza raporunu hazırlayan polislerden şikayetçi oldu.