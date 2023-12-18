Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ikinci kez kusurlu çıktı

Korkunç kaza İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde yaşandı. 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.
KURYENİN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Hazırlanan bilirkişi raporunda araç sürücüsünün kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkardı.