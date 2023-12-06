Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu motokuryeyi ezdi

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38) sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında dumak istedi. Aynı istikamette otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Göçer ağır yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü ve Göçer yoğum bakımda tedavi altına alındı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Göçer'in arkadaşı Yusuf Özsoy, "Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntü izlemeden motosikletli direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş, sonra da kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş diye tutanak tutmuş. Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görülüyor" diye konuştu. Gezmek için geldiği öğrenilen Mohamed Hassan Shekh Mohamud ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.