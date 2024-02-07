Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna para cezası verilmişti! Davada gerekçeli karar açıklandı

30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Yunus Emre Göçer kaza sonrası hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

27 BİN 300 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

İstanbul 33. Asliye Cezası'nda 16 Ocak'taki karar duruşmasında mahkeme, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'ın sabit olan "Taksirle ölüme neden olma" suçundan cezasında indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak hapis cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti. Bu paranın 10 eşit taksitte ödenmesine karar veren mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğünce verilen sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetmişti.

GEREKÇELİ KADAR AÇIKLANDI

Gerekçeli kararda sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un şahsi ve sosyal durumu, suçun işleniş şekli, meydana elen kazada sanığın asli derecede kusurlu olması ve Yunus Emre Göçer'in kusur durumu dikkate alınarak TCK 85/1 maddesi gereğince cezanın alt sınırından orantılı olacak şekilde uzaklaşılarak belirlendiği aktarıldı.

PİŞMANLIK PARA CEZASINA ÇEVRİLİRKEN DİKKATE ALINMIŞ

Takdiri indirim hükümleri uygulanan sanığın hürriyeti bağlayıcı cezasının suçun işleniş özelliği, sanığın suçtan sonra mağdur tarafın zararlarını gidermek suretiyle gösterdiği pişmanlık dikkate alınarak TCK 50/1-a maddesi gereğince adli para cezasına çevrildiği belirtildi. Kararda sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un kusur durumu, cezası ile orantılı olacak şekilde sürücü belgesini de 6 ay süreyle geri alınmasına karar verildiği anlatıldı.