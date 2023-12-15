Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun hayattan kopardığı kuryenin eşi “Devletimiz büyüktür”

Korkunç kaza İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde yaşandı. 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.

KURYENİN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazırlanan bilirkişi raporunda araç sürücüsünün kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkardı. Ancak 2 Aralık'ta şüphelinin ülkeden çıkış yaptığı tespit edildi. Kurye Göçer'in eşi Öznur Göçer savcılığı iki farklı soruşturma kapsamında ifade vermişti. Öznur Göçer, araç sürücüsü, kaza raporunu hazırlayan polislerden şikayetçi olduğunu söylemişti.

YENİ RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENDİ

Dosyaya eklenen görüntü tutanağında olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı. Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi. Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. Şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

ÇARPMADAN 12 SANİYE SONRA

Tutanakta, saat 12.52 dakika 18 saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı. Saat 12.52 dakika 19 saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. Şeride doğru seyir halinde olduğu aktarıldı. Görüntüler de şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi. Saat 13.05 dakika 21 saniyesinde motosikletiyle birlikte yerde olduğunun görüldüğü, 1 dakika sonra görüntüye Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin girdiği belirtildi. Saat 13.14 dakikasında trafik polisleri ve ambulansın görüntü kadrajına girdiği, saat 13.25 dakikasında ise sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı görüldüğü ifade edildi.

BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDULAR

Öznur Göçer'in avukatı Iyaz Çimen, görüntü dökümlerini incelediğinde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olunduğu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirildiğini ifade etti. Çimen, "Kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle müvekkilimin başından fırlayan kaskını da teslim edeceğiz." dedi.

"DEVLETİMİZ BÜYÜKTÜR"

Öznur Göçer şikâyetinin devam ettiğini belirterek, "Sonuna kadar devam edeceğim. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk. Beri. Şu anda da zaten tamamen görüntülerde gördük." dedi. Şüphelinin ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi beklendiği yönündeki açıklamalara yönelik Göçer, "Bekliyorum. Devletim büyüktür diyorum." diyerek ayrıldı.