Somalili genci öldürüp Mısır’a kaçarken yakalandılar: “Bizi dolandırdı amacımız korkutmaktı”

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde 10 Ağustos günü meydana gelen olayda Somalili Abdırısık H.A. silahla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Somali vatandaşı bir kişinin öldürüldüğü ihbarının ardından çalışma yapmaya başladı. Çevredeki ev ve işyeri kameraları incelemeye alındı. Olay yerinden ayrıldığı tespit edilen bir araç terk edilmiş halde bulundu.

HAVALİMANINDA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Plaka sorgusu yapılan aracı 3 kişinin kiraladığı tespit edilince bu kişilere ulaşıldı. Onlarda aracı başka kişiler için kiraladıklarını söyleyince çember daha da genişledi. Cinayet büro dedektifleri tüm şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit ettikten sonra operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonda cinayeti işlediği değerlendirilen 3 kişiden birisi evinde yakalandı. Diğer iki şüphelinin ise yapılan istihbarat çalışmalarının ardından yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Cinayet büro dedektiflerinin zamanla yarışı işte burada başladı. Hemen harekete geçen ekipler sabahın erken saatlerinde İstanbul havalimanından Mısır'a gitmek için bilet alan iki cinayet zanlısını havalimanında gözaltına aldı.

"BİZİ DOLANDIRDI AMACIMIZ KORKUTMAKTI"

Gözaltına alınan şüphelilerin ilk beyanına göre, öldürülen kişi şüphelilerden biriyle ortak iş yapma vaadinde bulunmuştu. Yaklaşık 18 bin dolar getiren şüpheli buluştuklarını otel odasında lavaboya gittiğinde öldürülen kişinin getirdiği parayı sahte paralarla değiştirdiğini iddia etti. İddiaya göre dolandırıldığını anlayan şüpheli iki arkadaşıyla durumu paylaştı. Şüpheliler telefon açarak Somalili Abdırısık H.A. yeniden para vereceklerini söyleyip yeni bir görüşme ayarladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polise verdikleri ifadelerinde amaçlarının korkutarak paralarını geri almak olduğunu söyledi ancak kavga çıkınca cinayetin işlendiğini anlattı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.