Son anda kurtarıldılar

İstanbul Beyoğlu'nda pencereden sarkan bir kadın ile Şirinevler'de üstgeçitten atlamaya çalışan kişi son anda kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren iki olay cep telefonu ile görüntülendi. Beyoğlu Tophane'de geçen hafta salı günü yaşanan olayda, bir binanın 5. katında yaşayan kadın pencereye çıkarak sarkmaya başladı. Kadının düşmek üzere olduğunu gören çevredeki vatandaşlar çığlık atarak kadını durdurmaya çalıştı. O esnada kadının arkasından gelen bir kişi, onu son anda çekerek kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Bahçelievler Şirinevler'de ise bir kişi üstgeçitten atlamaya çalıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, üstgeçitten geçen vatandaşlar düşmek üzere olan kişiyi son anda kurtardı.