Son Caretta Yavruları ODTÜ sahilinden denizle buluştu

Nesli tehlike altındaki 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından ÖDTÜ Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilindeki son yavrular da denizle buluştu. Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin de yer alıyor. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından kentteki 5 yuvalama alanı başta olmak üzere bazı sahillere de çıkarak yumurta bıraktı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Mersin Erdemli' deki Deniz Bilimleri Enstitüsü sahiline de bu sene birçok anaç kaplumbağa yuva yaptı. Burada ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok ile öğrenciler, ilk andan itibaren yuvaları koruma altına alarak, yavruların sağlıklı bir şekilde denizle buluşması için çalışma gerçekleştirdi. Ekip tarafından koruma kafeslerinin yumurta bırakılan noktalara bırakılmasının ardından kaplumbağaları takip için gece yürüyüşleri yapıldı. Enstitü yönetimi ise yavru çıkışları zamanında sahilde karartma uyguladı. Yapılan çalışma ile son yavrular da denizle buluştu. Sezonun hareketli geçtiğini belirten ODTÜ Deniz Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok yaptığı açıklamada, "Bizim anaç deniz kaplumbağalarının çıkışları Mayıs sonu başladı. Biraz geç başladı daha sonra hızlandı. Kimi zaman günde 6 anaç çıkışı gerçekleşti. Şimdide artık sezonun sonuna geldik. Sahile 30'un üzerinde anaç yumurta bırakırken yaklaşık 1000 civarında yavru çıkışımız oldu. Şuan da son yavru çıkışımız gerçekleşti. Onların deniz ile buluşmasına tanık olduk. Nesli tehlike altındaki bu canlıları koruyalım'' dedi. Anaç çıkışlarının ardından yavru çıkışları için tarihleri belirlediklerine değinen Dr. Meltem Ok, "Yavru çıkışları zamanında çok sık gece yürüyüşü yapıyoruz. Daha sonra yavru çıkışları başladığında detaylı olarak izleniyor. Bu çıkışlar bittiği zaman yuva başarısı için yuvalar kazılıyor, yavru çıkan ve çıkmayan yumurtalar sayılarak tespit yapılıyor. Ardından koruma amaçlı koyduğumuz kafesleri kaldırmaya başlıyoruz" diye konuştu.

ODTÜ Kampusundaki sahilin koruma altında olduğu için insan baskısının düşük olduğunu kaydeden Ok, diğer koruma alanlarında da insanların farkındalığının oluştuğunu kaydetti. Sezonla birlikte anaç çıkışlarını takip edip yuva olan yerlere kafesler yerleştirdiklerini belirten yüksek lisans öğrencisi Zeray Gülmez, yuva çıkışı bitmesiyle kafesleri kaldırarak yumurta sayımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Deniz kaplumbağalarını koruma ve gözetleme de gönüllü stajyerlik yapan Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Özgür Bahçıvan ise" Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Daha önce hiç arazi stajı yapmamıştım. Benim açımdan güzel bir süreçti" ifadesini kullandı.