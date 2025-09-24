SON DAKİKA | 1’ i bebek 3 kişiye mezar olmuştu...! Bursa’daki yangın faciasında o dehşet anları ortaya çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Emek Apartmanı'nda 22 Eylül gecesi büyük bir yangın faciası yaşandı. Saat 23.00 sıralarında apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi ve üst katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BURSA'YI YASA BOĞAN YANGIN: 3 CAN HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ancak dairede yapılan incelemede acı gerçek ortaya çıktı. Yangından kaçarak balkona sığınan Belgüzar Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar (88)'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. 1'i bebek 3 kişinin ölümü, tüm Bursa'yı yasa boğdu. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Karacabey'de toprağa verildi.
DEHŞET ANLARI KAYIT ALTINDA: SON ÇARE BATTANİYE AÇTILAR
Faciayla ilgili sürdürülen soruşturmada, olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, alevlerin sardığı evden kurtulmak için balkona sığınan Kaplan, Çorapçı ve Ar'ın çaresizliğini gözler önüne serdi.
İŞTE O DEHŞET ANLARI:
Bursa'da 1'i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video
ALEVLERİN İÇİNDE KALDIKLARI ANLAR GÖZÜKÜYOR...
Görüntülerde, aşağıda toplanan ve yardıma koşan vatandaşların, alevlerin arasında kalanlardan bebek Hasan Emir Efe'yi aşağı atmalarını istemek için battaniye açtığı anlar yer aldı. Çevredekilerin çığlık ve bağırma seslerinin duyulduğu bu yürek burkan anlar, facianın boyutunu bir kez daha gösterdi.
Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturmayı derinlemesine sürdürüyor.