SON DAKİKA | 1’ i bebek 3 kişiye mezar olmuştu...! Bursa’daki yangın faciasında o dehşet anları ortaya çıktı

ALEVLERİN İÇİNDE KALDIKLARI ANLAR GÖZÜKÜYOR...

Görüntülerde, aşağıda toplanan ve yardıma koşan vatandaşların, alevlerin arasında kalanlardan bebek Hasan Emir Efe'yi aşağı atmalarını istemek için battaniye açtığı anlar yer aldı. Çevredekilerin çığlık ve bağırma seslerinin duyulduğu bu yürek burkan anlar, facianın boyutunu bir kez daha gösterdi.