Video Yaşam Bursa'da 1'i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bursa'da 1'i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bursa'da 1'i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video

24.09.2025 | 16:13

Bursa'da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) alevlerin arasında kaldığı görüldü.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede, 22 Eylül'de saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın balkonda cansız bedenlerini buldu. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından cenazeler Karacabey ilçesinde toprağa verildi.

BATTANİYE AÇIP, ÇOCUĞU ATMALARINI İSTEDİLER

Soruşturma sürerken, yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın alevlerin arasında kaldığı görüldü. Yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar'dan, Hasan Emir Efe'yi aşağı atmalarını istediği anlar da görüntülere yansıdı. Görüntüde, çevredekilerin bağırıp, çığlık attığı duyuldu.

