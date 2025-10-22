SON DAKİKA: 3 kişiyi öldüren Edremit canisi Mustafa Emlik hakkında kan donduran detay: Cebinde 100 mermi daha varmış!

Emlik'in asıl hedefinin ise, defalarca arkadaşlık teklif edip reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadına ulaşmak olduğu belirtiliyor. Elde edilen deliller, Emlik'in A.C.'nin ağabeyi Doğan Can ve eski sevgilisi Ramazan Özbek'i bilinçli olarak hedef alıp yaraladığı, diğer masum insanlara ise rastgele ve spontane şekilde ateş ettiği üzerinde yoğunlaşıyor.