SON DAKİKA: 3 kişiyi öldüren Edremit canisi Mustafa Emlik hakkında kan donduran detay: Cebinde 100 mermi daha varmış!

Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:58 Son Güncelleme: 22.10.2025 15:05

Türkiye, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan ve bir cezaevi firarisi tarafından gerçekleştirilen kanlı olaylar zincirini konuşuyor. Toplam 3 kişiyi öldüren, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan katil zanlısı Mustafa Emlik (36), polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi. Olay yerinde saldırganın gasp ettiği araçta yapılan incelemeler ve çıkan 3 kutu mermi detayı vahşetin boyutlarını ve Emlik'in karanlık planını gözler önüne serdi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulan olaylarda, Mustafa Emlik'in cinayet serisine başlamadan önce ilk olarak, bir süredir yanında kaldığı iddia edilen Olcay Özdemir'i (25) İkizçay Mahallesi'ndeki evinde başından vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Emlik'in asıl hedefinin ise, defalarca arkadaşlık teklif edip reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadına ulaşmak olduğu belirtiliyor. Elde edilen deliller, Emlik'in A.C.'nin ağabeyi Doğan Can ve eski sevgilisi Ramazan Özbek'i bilinçli olarak hedef alıp yaraladığı, diğer masum insanlara ise rastgele ve spontane şekilde ateş ettiği üzerinde yoğunlaşıyor.

KANLI GECE NASIL BAŞLADI? UZMAN ÇAVUŞ'U VURDU, ARABASINI GASP ETTİ

Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin son anları kamerada | Video

18 Ekim gecesi saat 23.00 sıralarında başlayan vahşet zinciri, Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin aracı gasp edilirken tabancayla vurularak öldürülmesiyle başladı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, Emlik'in Uzman Çavuş Ekri'nin aracının önünü kesip tekme attığı, araçtan inen kahraman askere acımasızca ateş ettiği görüldü.

ASIL HEDEFLERİNE GİDERKEN YOLDA GÖRDÜKELRİNE DE SIKMIŞ!

Gasp ettiği otomobille kaçmaya başlayan Emlik, yolda Volkan Özalp'i boynundan yaraladı. Ardından kırmızı ışıkta duran bir araca ateş açtı. Güre yönüne doğru ilerlerken asıl hedeflerinden olan Doğan Can ve Ramazan Özbek'i yaraladı. Akçay Mahallesi'nde ise jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı vurup öldürdü, Melih Nergis'i yaraladı. Ardından Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde Rukiye Karakaya'yı da yaralayarak dehşet saçmaya devam etti.

POLİS TAKİBİ VE SON ÇATIŞMA: YANINDA KOCA BİR CEPHANELİKLE GELMİŞ!

Polis ekiplerinin amansız takibi sonucu Edremit ilçe merkezinde şüpheli Emlik ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı. Saldırgan Mustafa Emlik ise olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

100 MERMİSİ DAHA VARMIŞ...

Saldırganın gasp ettiği araçta yapılan aramada, 50'şer adetlik 2 kutu mermi daha bulundu. Toplamda 3 kutu mermi aldığı belirlenen Emlik'in, dehşet saçtığı bu süreçte bir kutu (yaklaşık 50 adet) mermiyi kullandığı tespit edildi. Bu durum, firarinin adeta bir katliam için yola çıktığını gösteriyor.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Firari Mustafa Emlik'in suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı. Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi.

