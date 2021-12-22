Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışnın ardından gece saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi.