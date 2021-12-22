Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 5 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:02

SON DAKİKA: 5 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

SON DAKİKA: 5 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Yurdun belli bölümlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı illerde okullar tatil edildi. Gelen son dakika haberine göre; Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yine Hakkari'de de bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu yerleşim yerlerinde ise engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

HAKKARİ'DE DE OKULLAR TATİL

Hakkari ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli'de taşımalı, Çukurca ilçesinin ise Çığlı ve Akkaya köylerinde eğitime bugün ara verildi.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışnın ardından gece saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi.

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SON DAKİKA: 5 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler...
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