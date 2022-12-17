SON DAKİKA | 6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü Müge Anlı’da izleyenleri duygulandırmıştı! Kahreden olayda flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen Nur Elif Tiftik (6), Y.T. (9) ve M.T. (12), babaanneleri Cihangir K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde kalmaya mahkum edildikleri ileri sürülen çocukların aynı zamanda uzun süre aç bırakıldıkları iddia edildi. Çocuklardan Nur Elif Tiftik'in, halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı. Talihsiz kız, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Küçük kızın öldüğünü öğrenen babaanne Cihangir K., ise hastaneden kayıplara karıştı. Belirtilen adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.