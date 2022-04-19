SON DAKİKA | 8 parçaya ayırıp yol kenarına atmıştı! Vahşi cinayette flaş gelişme...





"BENİM CİNAYETLE ALAKAM YOK"

Nurbar Aslan ise eşi Alparslan'ın tehditi üzerine maktulü eve çağırdığını belirterek "Benim cinayetle hiçbir alakam yok. Alpaslan bıçağı boğazıma dayayıp Süleyman'ı eve çağırttırdı. Ben bu eylemi yapacağını bilemezdim. Beni alt komşuma gönderdi sonra eylemi gerçekleştirdi. Beni çocuklarımla tehdit etti. Ölümle tehdit etti. Olayı gördükten sonra ben bu adamdan ne bekleyebilirim ki. Bir insanı o hale getiren beni de o hale getirebilirdi. İki senedir ben de mağdurum. Çocuklarımı bana göstermiyorlar. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.