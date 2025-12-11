SON DAKİKA: Adana’da korkunç cinayet! Atıldığı mekana geri dönüp solisti katletti!

İlk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Arslan, hemen ameliyata alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan Abdülhalik Denk'in ise tedavisi sürüyor.