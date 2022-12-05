Son dakika: Alkollü halde muayene yapan doktora soruşturma! Meslektaşı ihbar etti

İstanbul'da bulunan bir hastanede dahiliye doktoru olarak çalışan kişinin öğlen aralarında alkol alarak hastalarını muayene ettiği ortaya çıktı. Olay 1 Haziran tarihinde meydana geldi.
Bir hastanede görevli doktor arkadaşları ile birlikte öğlen arasına çıktı. Genç doktor gittiği restoranda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşının alkol aldığını gördü.
Durumu hastane yetkililerine ihbar eden Doktor söz konusu meslektaşının mesai bitimi 16.30'a kadar hasta baktığını belirtirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.
HASTALARDA ALKOL ALDIĞINI FARK ETTİ
Duyarlı doktor tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda yaşanan skandal olay şu şekilde anlatıldı; "1 Haziran tarihinde 11.30 - 13.30 saatleri arasında öğlen arasına çıktığımda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı Yurdaer Ö.'nün alkol aldığını gördüm.
Meslektaşımın izinli olduğunu düşündüm ancak ara bitiminde hastanede hasta muayene ettiğini gördüm. Durumu araştırmam sırasında bir takım hastaların doktorun alkollü olduğunu bildiğini öğrendim."
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Doktor ifadesinin devamında bir kamu görevlisinin görevi başında alkol alarak hasta muayene etmesinde hem meslektaşı hem de bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu bu nedenle şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık şikayet sonrası doktor Yurdaer Ç., hakkında soruşturma başlattı.