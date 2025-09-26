SON DAKİKA… Alparslan 4, Melisa Rabia 2 yaşındaydı… Tavuk yedikten sonra hayatını kaybeden iki kardeşin son görüntüsü ortaya çıktı!

MELİSA VE ALPARSLAN KURTARILAMADI

Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü. Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.