SON DAKİKA | Altında Fed etkisi! Gram altın ne kadar oldu? İşte 8 Aralık güncel altın fiyatları…

DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı "Altın 2026 Görünümü Raporu"na göre, altının önümüzdeki yıl ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Raporda, altının 2025 yılı boyunca dikkat çekici bir performans sergilediği ve Kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladığı belirtiliyor. Bu süreçte altın, 50'den fazla kez rekor kırdı.

Fiyatlardaki bu güçlü artışta; zayıflayan dolar, süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ile pozitif fiyat momentumu etkili oldu. Aynı zamanda, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisi ve merkez bankalarının rezervlerine altın alımlarını sürdürmesi yükselişi destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında, altın yılı en yüksek performans sergileyen varlıklardan biri olarak tamamladı.