SON DAKİKA | Altında rota değişti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları…

5 Aralık sabah saatlerinde ons altın 4 bin 213 dolardan işlem görürken; gram altın 5 bin 896 TL'den satışa sunuluyor. Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına ilişkin daha net sinyaller için yaklaşan ekonomik verileri yakından takip ediyor.
ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, "Yatırımcıların FOMC toplantısı öncesinde biraz temkinli olması nedeniyle, piyasa büyük ölçüde Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor. Altın fiyatlarının daha yukarı gitmesi için piyasanın şu anda yeni bir tetikleyiciye ihtiyacı var" dedi.
ADP'nin Çarşamba günü yayımladığı istihdam raporuna göre, ABD özel sektöründe istihdam Kasım ayında 32 bin kişi azalarak son iki buçuk yılın en sert düşüşünü kaydetti. Ancak işten çıkarmaların hâlâ düşük seviyelerde seyretmesi, bu gerilemenin işgücü piyasasının genel sağlığını tam anlamıyla yansıtmıyor olabileceğine işaret ediyor.
CME'nin FedWatch aracına göre piyasalar, gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi ihtimalini yüzde 89 oranında fiyatlıyor. Önde gelen aracı kurumlar 9–10 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantıda faiz indirimi bekliyor.
Piyasanın dikkatleri şimdi, Fed'in enflasyon değerlendirmelerinde öncelikli olarak izlediği ve gecikmeli açıklanacak olan Eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksine çevrildi. Söz konusu veri, 5 Aralık Cuma günü (bugün) yayımlanacak.
DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı "Altın 2026 Görünümü Raporu"na göre, altının önümüzdeki yıl ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Raporda, altının 2025 yılı boyunca dikkat çekici bir performans sergilediği ve Kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladığı belirtiliyor. Bu süreçte altın, 50'den fazla kez rekor kırdı.
Fiyatlardaki bu güçlü artışta; zayıflayan dolar, süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ile pozitif fiyat momentumu etkili oldu. Aynı zamanda, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisi ve merkez bankalarının rezervlerine altın alımlarını sürdürmesi yükselişi destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında, altın yılı en yüksek performans sergileyen varlıklardan biri olarak tamamladı.
5 BİN 300 DOLAR BEKLENTİSİ
Dünya Altın Konseyi (WGC), altının 2025'te kaydettiği tarihi yükselişin 2026 yılında devam edebileceğini bildirdi. Ekim ayında merkez bankalarının altın alımlarını sürdürdüğünü belirten WGC, 2026'nın altın açısından sürprizlerle dolu bir yıl olabileceğini ifade etti. Küresel belirsizliklerin artması halinde ons altının 5 bin 300 dolara kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.
4 FARKLI SENARYO
WGC'nin öngörüsüne göre, 2026'da ons altın fiyatı için dört farklı senaryo gündemde:
1) Kıyamet döngüsü senaryosu: Küresel belirsizliklerin artması durumunda altının 5.000–5.300 dolar aralığına yükselmesi bekleniyor.
2) Sınırlı yükseliş senaryosu: Daha ılımlı bir piyasa ortamında altının 4.200–4.500 dolar bandında seyretmesi öngörülüyor.
3) Makroekonomik uzlaşı senaryosu: Genel piyasa beklentilerine paralel olarak fiyatların 3.700–4.000 dolar seviyelerinde oluşabileceği tahmin ediliyor.
4) Reflasyon senaryosu: Enflasyonun yeniden hız kazanması durumunda altın fiyatlarının 3.200–3.500 dolar bandına gerileyebileceği değerlendiriliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?
Ons altının 5 bin 300 dolara çıkması durumunda, mevcut 42,53 TL'lik dolar kuru üzerinden gram altın fiyatı 7 bin 233 TL seviyesine ulaşabilir.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Peki, altın fiyatları 5 Aralık Cuma gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları…
Gram altın: 5 bin 896 TL
Çeyrek altın: 9 bin 624 TL
Yarım altın: 19 bin 229 TL
Cumhuriyet altını: 39 bin 368 TL
ONS Altın: 4 bin 213 dolar