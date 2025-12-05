SON DAKİKA | Altında rota değişti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları…

5 Aralık sabah saatlerinde ons altın 4 bin 213 dolardan işlem görürken; gram altın 5 bin 896 TL'den satışa sunuluyor. Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına ilişkin daha net sinyaller için yaklaşan ekonomik verileri yakından takip ediyor.

ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, "Yatırımcıların FOMC toplantısı öncesinde biraz temkinli olması nedeniyle, piyasa büyük ölçüde Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor. Altın fiyatlarının daha yukarı gitmesi için piyasanın şu anda yeni bir tetikleyiciye ihtiyacı var" dedi.

ADP'nin Çarşamba günü yayımladığı istihdam raporuna göre, ABD özel sektöründe istihdam Kasım ayında 32 bin kişi azalarak son iki buçuk yılın en sert düşüşünü kaydetti. Ancak işten çıkarmaların hâlâ düşük seviyelerde seyretmesi, bu gerilemenin işgücü piyasasının genel sağlığını tam anlamıyla yansıtmıyor olabileceğine işaret ediyor.