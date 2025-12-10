SON DAKİKA… Ankara’da amcası tarafından güvercin kümesine hapsedilmişti: Bakan Göktaş 11 yaşındaki Adnan’ı ziyaret etti

Bakan Göktaş, amcası tarafından uygun olmayan koşullarda tutulduğu ihbarı üzerine iki kardeşiyle birlikte devlet koruması altına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı ziyaret etti. Çocuğu kaldığı kuruluşta ziyaret eden Göktaş, yetkililerden genel sağlık durumu, tedavi süreci ve kendisine sağlanan psiko-sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Uzman personel eşliğinde bakımı sağlanan Adnan ile yakından ilgilenen Göktaş, Adnan'ı tekerlekli sandalye ile kuruluş bahçesinde gezdirdi ve bir süre sohbet etti.