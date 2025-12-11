Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ankara'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:40

SON DAKİKA... Ankara'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçileri taşıyan servisin yağmurdan ötürü kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Ankara’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Çayırhan ve Nallıhan'dan işçileri taşıyan servis aracı, sabah saatlerinde yağmurdan ötürü kayganlaşan Nallıhan-Göynük yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede kaza yerine ulaşarak, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada yaralanan 14 kişi, Göynük, Bolu ve Nallıhan'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Ankara'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz