SON DAKİKA... Ankara’da Merve Ongun’u sokak ortasında öldüresiye darp etmişti: O görüntüler tüyler ürpertti!

YUMRUK ATTI, KAFASINI YERE VURDU…

Merve Ongun'un annesi Münevver Ongun, yeni görüntüler eşliğinde polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Münevver Ongun, "Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasbediyor. O da vermemek için direniyor. Benim kızım telefonunu almasın diye motorunu itekliyor. Sonra geri dönüyor bu cani. Ondan sonra 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var.