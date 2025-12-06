Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Anneleri terk edince amcaları kümeste saklamıştı: Bakanlıktan 3 kardeş için psikolojik destek!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 15:37

Ankara'da anne ve babaları tarafından terk edilince, amcalarının kümeste baktığı iddia edilen biri engelli 3 Suriyeli kardeşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasında psikolojik destek sağlanıyor.

DHA Yaşam
Altındağ ilçesinde tavuk ve güvercinlerin yaşadığı kümeste Suriyeli 3 kardeşin kaldığını fark eden mahalleli ihbarda bulundu. Bir sosyal medya fenomeni de çocukların kümeste videosunu çekip, sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları koruma altına aldı. Bakanlığın Sevgi Evi'ne yerleştirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı belirtildi.

Biri engelli 3 kardeşin babalarının Suriye'ye kaçtığı, annelerinin de daha sonra çocuklarını terk ettiği öğrenildi. 3 kardeşe, 4 çocukları bulunan amcalarının baktığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 çocuk için amcaya Sosyal Ekonomik Destek ödemesi yaptığı ifade edildi.

Sosyal hizmet uzmanları zaman zaman eve gittiğinde amcanın, yeğenlerine evde bakıyormuş gibi gösterdiği, bu yüzden de daha önce kümeste yaşadıklarına dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

