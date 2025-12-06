SON DAKİKA... Anneleri terk edince amcaları kümeste saklamıştı: Bakanlıktan 3 kardeş için psikolojik destek!

Altındağ ilçesinde tavuk ve güvercinlerin yaşadığı kümeste Suriyeli 3 kardeşin kaldığını fark eden mahalleli ihbarda bulundu. Bir sosyal medya fenomeni de çocukların kümeste videosunu çekip, sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları koruma altına aldı. Bakanlığın Sevgi Evi'ne yerleştirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı belirtildi.