SON DAKİKA: Antalya'da 2 kişinin öldüğü kundaklama davasında flaş detay! "Yanmaya hazır mısınız?"

CİNAYET İDDİASI

Yangın sonucu hayatını kaybeden Mete Durupınar'ın annesi Kibare Açalya Akçan ise yaşanan olayın planlı cinayet olabileceğine işaret ederek, "Benim oğlum yangında öldü. Kasıtla çıkarılmış bir yangın. Lokman'ın dükkanı ve benim oğlumun dükkanı arasında 2 metre var. Oğlum daha önce tehdit edildiğini ve öldürüleceğini söylemişti. Hatta bir deftere, '8 Ocak'ta bir ihtimal benim için saldırı ya da infazım olabilir' yazmış. Onu da buldum ve cinayet büroya teslim ettim. Oğlumun öldürülmesi için bu yangın çıkartılmış olabilir" dedi.